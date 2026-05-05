„Никогаш не би го оперирала“: Ана Радуловиќ одговари на обвинувањата за нејзиниот изглед

Водителката Ана Радуловиќ блесна на еден настан во главниот град, каде што, како и секогаш, привлече големо внимание.

Радуловиќ, која со години важи за една од најубавите дами на српската јавна сцена, отворено проговори за козметичките зафати и нејзиниот став кон својот изглед.

На самиот почеток, Ана истакна дека моментално е задоволна и исполнета во сите области од својот живот.

– Конечно сум среќна и задоволна. Психички, физички, заљубена, во кариерата… во сè – рече водителката.

На прашањето дали би променила нешто кај себе, Ана призна дека не размислува премногу за тоа и дека засега нема такви планови.

– Не сум размислувала да променам нешто кај себе, бидејќи никогаш не знам дали ќе има потреба од тоа. Јас сум таму каде што сум сега, па засега не би направила ништо. Се грижам за моето лице, се грижам за мојата кожа и се обидувам да одржувам сè, но засега – дефинитивно нема козметичка хирургија – објасни Ана.

Таа додаде дека често е мета на шпекулации кога станува збор за нејзиниот изглед, особено за носот.

– Познавам многу луѓе кои си го направиле носот и го промениле личниот опис, но јас никогаш не би го направила тоа. Иако сум слушнала приказни дека сум го направила тоа – навистина не сум. Тоа е единственото нешто што дефинитивно не би го променила – заклучи Радуловиќ за Информер.

