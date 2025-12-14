Нела Манческа брилјираше со својот настап: Македонија петта од жирито, вкупно заврши на седмото место на детската Евровизија

Македонската претставничка Нела Манческа со песната „Miracle“ го донесе седмото место на 23. издание на детската Евровизија, кое вечерва се одржа во Тбилиси, Грузија. Победата ја однесе Франција со песната „Ce Monde“, пред второпласираната Грузија и третопласираната Украина.

Според оценките на стручните жирија, Манческа освои 92 поени, што ѝ донесе пето место во делот на жирито. Со гласовите од публиката, нашата земја собра дополнителни 49 поени, што ја постави на конечната седма позиција.

Настапот на Нела Манческа беше награден со силен аплауз од присутните во салата, а нејзината енергична и моќна интерпретација на песната остави силен впечаток. „Miracle“ е авторско дело на Лазар и Магдалена Цветкоски, кои го потврдија својот талент на европската сцена.

Победата на детската Евровизија 2025 ја однесе Франција со песната „Ce Monde“. Француската претставничка Лу Делез освои 152 поени од жирито и дополнителни 96 поени од публиката, обезбедувајќи убедлива предност. Второто место го освои домаќинот Грузија, додека Украина се пласираше на третата позиција.

Македонија со својата позиција во топ 10 повторно покажа дека има потенцијал и таленти за висок дострел на и меѓународните музички настапи, а настапот на нашето „чудо од дете“ Нела Манческа ќе остане запаметен како еден од најуспешните досега на јуниорскиот Евросонг.

Фото: YouTube/принтскрин