Некогаш беше машко, а денес е атрактивна старлета со силикониски гради како две фудбалски топки

Поранешната учесничка во реалното шоу, Ана Николиќ, некогаш познат како Мика Васиќ, повторно привлече големо внимание на социјалните мрежи.

Таа објави нова фотографија во многу провокативно издание, а во прв план се најдоа нејзините бујни облини и изразено нагласениот струк.

На споделената фотографија Ана позира пред огледало во тесен тексас комбинезон кој целосно ја следи линијата на нејзиното тело, додека длабокото деколте дополнително го привлекува вниманието на јавноста.

Нејзините облини максимално дојдоа до израз, а ова предизвикувачко издание дополнително ги истакна нејзиниот виток струк и долгите нозе.

Таа ја врзала косата во високо опавче, а комплетниот изглед го надополнила со дискретен накит, оставајќи ги без здив сите што ги следат нејзините профили на социјалните мрежи.

Сепак, најизненадени се оние кои сега дознаваат за промената на полот и тоа како сега изгледа Мика, односно Ана.

За потсетување, браќата Мика и Гиба извршија операција за промена на полот. Мика го смени името во Ана Николиќ, а Гиба во Ивана Николиќ.

фото:instagram printscreen/ana_nikoliccc92