Некогаш беше актерска ѕвезда, а денес е бездоминк на улиците на Лос Анџелес

Поранешниот американски актер Тeјлор Чејс, кој беше ѕвезда на „Никелодеон“ (Nickelodeon), е снимен како живее како бездомник на улиците на Лос Анџелес. Видеото што кружи на социјалните мрежи ја растажи јавноста. Тeјлор Чејс беше најпознат по улогата на Мартин Кверли во ситкомот „Ned’s Declassified School Survival Guide“.
Жената која го снимила најпрво го прашала дали глумел на каналот на „Дизни“. „Никелодеон“, одговорил тој, додавајќи дека имал улога во споменатиот ситком.
Видеото ги растажи и неговите поранешни колеги, меѓу кои Даниел Кертис Ли, Девон Веркхајзер и Линдзи Шо.
„Не може многу да се направи, но би сакала да разговарам со него, да му покажам љубов и да го погледнам во очи. Ми недостига Тајлор, толку многу го сакам Тајлор“, изјави Шо.
💔 Tylor Chase, who played “Martin” on Nickelodeon’s Ned’s Declassified School Survival Guide, was recently spotted homeless in California.
— Breaking911 (@Breaking911) December 21, 2025
По ова следуваа бројни реакции на социјалните мрежи.
„Жал ми е за него. Злоупотребувањето владее во таа индустрија. Се надевам дека ќе побара помош и ќе се отрезни“, „Неверојатно тажно. Холивуд ги „јаде“ младите. Не заборавајте да се помолите за зависник кој сè уште страда“, „Ова е она што Холивуд им го прави на луѓето, особено на децата“, се дел од коментарите на платформата Икс.
Тајлор Чејс исто така глумеше и во серијата „Everybody Hates Chris“ и во филмот „Good Time Max“.
фото:Printscreen/ X