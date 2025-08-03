Недоволниот пиење вода предизвикува посилна реакција на стрес

Луѓето кои не пијат доволно вода имаат посилна биолошка реакција на стрес, според една научна студија.

Научниците откриле дека оние кои пијат помалку вода ослободуваат повеќе од хормонот на стресот кортизол, и покрај тоа што не чувствуваат поголема жед од луѓето кои пијат повеќе.

Чувањето шише вода во близина за време на стресни времиња може да биде полезно за долгорочното здравје, сугерираат научниците.

Студијата, предводена од експерти од Универзитетот Ливерпул Џон Мурс (LJMU), вклучила 16 лица кои пиеле помалку од 1,5 литри вода дневно, заедно со 16 лица кои редовно ги исполнувале препорачаните дневни упатства за внес на течности.

Научниците користеле упатства од Европскиот орган за безбедност на храната (EFSA), кои препорачуваат мажите да пијат 2,5 литри вода дневно, а жените два литра.

Сепак, луѓето можеби ќе треба да пијат повеќе кога е жешко, ако се многу активни, ако се закрепнуваат од болест или ако се бремени или дојат.

Истражувачите ја следеле хидратацијата во двете групи во текот на седум дена користејќи примероци од урина и крв, по што биле повикани во лабораторија за тест за стрес.

Тестот вклучувал импровизирано интервју за работа, за кое секое лице имало 10 минути да се подготви. По овој период, биле повикани во друга просторија каде што била поставена лажна камера и биле замолени да спроведат интервју пред комисија од три лица облечени во бели мантили. По симулираното интервју, од лицата било побарано да решат ментален аритметички предизвик.

Професорот Нил Волш од LJMU го опишал тестот како „навистина вознемирувачки“. „Знаеме дека луѓето кои имаат низок дневен внес на течности, кои не ги исполнуваат препораките, веројатно се слабо хидрирани. Но, она што не го знаевме беше дали, кога потоа ќе се ставите тие луѓе во стресна ситуација под контролирани услови, тие ќе имаат поголем одговор на хормонот на стрес“, изјави Волш.

Истражувачите собрале примероци од плунка од групата пред и по тестот за стрес за да ги измерат нивоата на кортизол. Кортизолот, познат како хормон на стресот, го произведуваат надбубрежните жлезди како одговор на стресот, а исто така игра улога во имунолошкиот одговор, метаболизмот и крвниот притисок.

Тимот открил дека нивоата на кортизол биле повисоки кај оние кои пиеле помалку вода. Професорот Шо забележал дека реакциите на стрес, како што се забрзано чукање на срцето, потење на рацете и сува уста, биле слични меѓу двете групи.

„Двете групи се чувствувале подеднакво вознемирени и доживеале слично зголемување на срцевиот ритам за време на тестот за стрес. Но, луѓето кои биле слабо хидрирани, бидејќи не пиеле доволно вода секој ден, имале многу поголем одговор на кортизол“, додава професорот.

Кортизолот е примарен хормон на стресот во телото, а прекумерната реакција на кортизолот на стрес е поврзана со зголемен ризик од срцеви заболувања, дијабетес и депресија.

извор:netpres

фото:Freepik