Неда Украден како гром од ведро небо со изјавата за блискоста со Тони Бјелиќ: „Тоа беше комплимент за мене“

Пејачката Неда Украден во емисијата на Огњен Амиџиќ зборуваше за својата блиска врска со бизнисменот Тони Бијелиќ, поранешниот сопруг на нејзината колешка Драгана Мирковиќ.

Тони многу и помогнал на Неда пред да се ожени со Драгана, за што многу и претходно се зборуваше.

Неда истакна дека живеела во Виена во деведесеттите години, и дека тој ѝ помагал со административни прашања, и дека секогаш бил тука за неа и нејзините колеги кога им требало нешто.

Кога ја прашале дали некогаш имало нешто повеќе од пријателство меѓу нив, Неда еднаш рекла не, но не негирала дека тој ѝ се додворувал.

– Тој е многу помлад од мене. Сега, ако некој ме сака малку повеќе од нормално, не треба да ме прашува тоа – рече Неда во свој стил, додавајќи дека ѝ се допаднало вниманието:

– Тоа е секако комплимент за мене.

– Бидејќи Тони зборува многу добро германски, тој ми се допадна – рече Неда за „Свет“.

Да vе ​​потсетиме дека Неда отворено зборуваше за Бијелиќ кај Амиџиќ.

– Живеев во Виена три години, од ’92 до ’95 година, мислејќи дека на овој начин ќе се извлечам од тие проблеми во нашата земја. Исто така, сакав да го запишам моето дете во училиште таму. Сепак, Јелена не сакаше, па постојано бев во врска. Сите ние пејачите што работевме таму го запознавме Тони Бијелиќ, тој и неговиот татко секогаш доаѓаа на настапите и секогаш ни помагаа кога ни требаше нешто со документацијата – рече Неда во споменатата емисија за поранешниот сопруг на Драгана.

– Дури имав и изнајмен стан таму. Тони беше секогаш услужлив, човек на кого можеше да се јавиш и да се обратиш за сè. Тоа е тоа – заклучи Неда Украден.

Foto: Instagram printscreen/tonibijelic/nedaukraden