„Не знам ништо, од мене нема да јадат“: Прија призна дека не се снаоѓа во кујната

Пејачката Александра Пријовиќ призна дека не е добра во готвењето, па затоа нејзиниот сопруг Филип Живојиновиќ или тим од професионалци се задолжени за подготовка на оброците. На приватен план, Александра Пријовиќ ужива во хармоничен брак со Филип Живојиновиќ. Заедно ги одгледуваат синот Александар и ќерката Арија, а семејната хармонија, како што нагласуваат, им е врвен приоритет.

Сепак, кога станува збор за домашните работи, Александра отворено признава дека готвењето им го препушта на другите. Таа признава дека повеќе би нарачала храна или би одела во ресторан отколку да стои покрај шпоретот.

Кога станува збор за уживање во добра храна, вели таа, најмногу сака специјалитети подготвени од професионалци или нејзиниот сопруг.

– Дома, постојано правам нешто, постојано средувам и составувам работи, но никој нема да ме изеде доволно. Навистина не знам ништо да готвам. Можеби некогаш ќе добијам желба да научам да готвам – искрено призна пејачката, додавајќи дека Филип е тој што се грижи за оброците. Александра претходно откри дека нејзиниот сопруг има посебен талент за готвење, кој го наследил од својот татко.

– За моја голема радост, Филип ја презеде работата од својот татко, па затоа тој е оној што готви во нашата куќа – рече Прија, нагласувајќи колку многу ѝ значи неговата посветеност на семејството. Покрај тоа што е одличен во кујната, Филип е многу вклучен и во грижата за децата. Како што истакна Александра за списанието „Ин“, нејзиниот сопруг без никакви проблеми ги презема дури и најсложените родителски одговорности. – заклучи пејачката за списанието „Ин“.

Foto: print screen/Instagram/prijovicfanteam