Парис Хилтон објасни зошто со години во јавноста го користела препознатливиот висок, детски глас што го обележал нејзиниот имиџ на почетокот на 2000-тите. Ѕвездата од „Едноставен живот“ откри дека начинот на кој зборувала не бил природен, туку дел од внимателно конструирана јавна личност. Таа вели дека тоа била стратегија што ја користела за да се справи со ненадејната слава и медиумскиот притисок.

Иако за тоа се зборува веќе некое време, темата повторно стана актуелна. Хилтон за прв пат јавно проговори со својот природен, значително подлабок глас во 2020 година за време на промоцијата на документарецот „Ова е Париз“. Во интервју за австралиската телевизија 7News Australia, таа откри дека познатиот глас бил дел од нејзината јавна личност, пишува Тајла.

„Цело време играм лик, па светот никогаш не дознал кој сум навистина“, им рекла таа на водителите Сем Армитиџ и Дејвид Кох во тоа време. „Чувствувам дека е време светот конечно да знае кој сум навистина. Поминав низ толку многу“, рекла таа.

Денес, таа сака да го промени начинот на кој јавноста ја перцепира. Не сака да биде запаметена како „глупава русокоса“ или „празноглава личност“, туку како успешна бизнисменка. „Вистинската јас е всушност брилијантна. Не сум глупава русокоса, само сум многу добра во преправањето дека сум“, рече таа. „Не сакам да бидам запаметена како некаква празноглава личност, туку како бизнисменката каква што сум“, додаде таа.

Таа, исто така, зборуваше за својот поранешен глас во подкастот „Архетипови“, каде што објасни дека овој начин на зборување е одбранбен механизам. Таа истакна дека нејзиниот глас се менувал кога била пред камерите, иако нејзиниот природен глас е всушност подлабок.

„Тоа беше реакција, носењето маска за да се заштитам“, рече таа, додавајќи дека тоа создало дистанца помеѓу себе и нејзиниот јавен имиџ. Таа исто така објасни дека личноста ѝ помогнала да се справи со притисокот: „Тоа некако ја ублажи болката што ми ја нанесоа медиумите, кои беа лоши, злобни и сурови кон мене толку долго.“

