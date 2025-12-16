„Не се на видливи места“ – Сопругата на пејачот Дарко Лазиќ откри колку тетоважи има

Катарина Лазиќ, сопругата на пејачот Дарко Лазиќ, има вкупно седум тетоважи.

Катарина, чиј изглед често предизвикува спротивставени коментари на социјалните мрежи, често избира комбинации на облека што ја истакнуваат нејзината фигура, а токму нејзините тетоважи неодамна привлекоа големо внимание од јавноста.

Катарина му посвети две на Дарко, а два на нивната наследничка Срна.

– Имам седум од нив. Најчесто не се на видливи места. Две се посветени на Срна, две на Дарко Лазиќ, една на децата на сестра ми, една на брат ми и сестрите, а една е реченица што ја читам во сите добри и лоши моменти – откри Катарина.

Каќа се осврна и на неодамнешната ситуација во емисијата „Амиџи шоу“, кога Петар Митиќ изјави дека тој би бил оној што ќе изневерува во бракот.

– Навистина немаме коментар. Дарко нека ме изневерува ако се осмели – рече Каќа, пренесува Блиц.

Foto: Instagram printscreen/katarinalazic_24