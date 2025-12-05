Не сака помлади: Еве колку е постар новиот дечко на Јована Јеремиќ од неа

Боксерот Милош Стојановиќ Тигар е седум години постар од водителката Јована Јеремиќ. Јована неодамна започна нова романса со него, а јавноста веднаш се заинтересира за разликата во годините меѓу нив.

Покрај спортските успеси, Милош е многу успешен и во бизнисот – тој е сопственик на хотел во Црна Гора.

Од „Информер“ ја контактирале Јована, која истакна дека е среќна, но дека во моментов не планира да го претстави својот партнер на јавноста.

– Повеќе не зборувам за мојот приватен живот во медиумите. Кога ќе се омажам или ќе забременам, сите ќе бидат поканети. Дотогаш нема да коментирам ништо. Среќна сум и тоа е доволно – рече водителката.

Поранешниот партнер на Јована, Драган Станковиќ, како и поранешниот сопруг Воислав Милошевиќ, исто така се огласија за нејзината нова врска.

– Не разгледав ништо детално, само малку прелистав и побарав на Google. Во секој случај, ѝ посакувам многу среќа и убави моменти, и тоа е тоа. Претпоставувам дека тоа ѝ одговара, па можам само да ѝ посакам среќа. Многу среќа и успех во нивните желби и планови – изјавил Станковиќ за Телеграф.

Додека пак, се огласи и поранешниот сопруг Воислав Милошевиќ

– Верувајте ми, ова е прв пат да слушам од вас за новиот дечко на Јована. Какво момче?! Немам информации за тоа.

– Во секој случај, што се однесува до тој тип, Јована секогаш знае да избере што е добро за неа и што вреди. Таа е паметна и разумна. Секогаш ќе има поддршка од мене во секоја смисла на зборот и таа го знае тоа.

Printscreen/Instagram/ginis_tigar/jeremicjovana