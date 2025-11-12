Не им се омилени: Мажите баш и не ги сакаат овие пози во кревет

Кога станува збор за сексот, многу мажи ќе пробаат сè и сешто, затоа што уживаат во него. Сепак, постојат и оние пози кои повеќето мажи сакаат да ги одбегнат.

Зошто овие пози им пречат и зошто ги одбегнуваат? Зарем мажите не уживаат во сè во сексот?

Како што се покажа, околу 37% од мажите дури и не пробале секс поза што не им се допаѓа. Наспроти нив се мажи кои ги испробале овие пози и во кои не се прославиле. Тоа се секс од стоење и позата „лажичка“.

Што не е во ред со стоечката поза?

„Можеби двајцата со девојка ми сме премногу ниски. Не можам да најдам добар агол, а партнерката не може доволно да го напрчи задникот“, вели еден испитаник.

Друг вели дека разликата во висини меѓу него и девојката е причината зошто не ја сака оваа поза и вели дека кога пробал, цело време стоел на прсти.

Поза „лажичка“

„Премногу ми е болно во оваа поза, бидејќи пенисот ми е искривен“, „Чувството е едноставно чудно, како да не можеш убаво да се движиш и да уживаш во сексот“.

Најчеста причина зошто мажите не ја сакаат оваа поза: затоа што е премногу чудна.

Другите две пози кои не ги сакаат се: 69 и „обратна каубојка“.

А омилени?

Конечно, во анкетата која се занимаваше со ова прашање, имаше и прашање за нивната омилена поза. Одговорот секако е очекуван – „кучешката“ поза на сите им е омилена. Дури 38% од мажите изјавиле дека тоа им е омилена, додека мисионерската поза е на второ место.

Па, како да знаете дали на вашиот партнер не му се допаѓа одредена поза? Мнозинството мажи, околу 51%, отворено разговарале за тоа, додека 49% останале резервирани.

На мажите не им е непознато да ги испробаат оние пози кои не ги сакаат, но сексот е дефинитивно многу поинтересен кога менувате пози и едноставно се забавувате. Разговарајте со партнерот која поза најмногу му се допаѓа, а која не и обидете се да ги испробате сите. Како што рековме претходно – важно е да се забавувате!

