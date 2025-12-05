Не фрлајте ја лушпата од јаболко: Постојат 4 фантастични начини да ја искористите

Кога ќе го излупиме јаболкото, веднаш лушпата ја фрламе во корпа за отпадоци. Но, тука правиме голема грешка затоа што во лушпата од јаболко лежи најголемиот дел од нејзините хранливи состојки под претпоставка дека е органска.

Лушпата е богата со растителни влакна, витамини А, Ц и Е и моќни антиоксиданти кои помагаат во јакнење на имунитетот и намалување на воспалителните процеси во организмот.

Наместо лушпата да ја фрлите во корпа за отпадоци, искористете ја во кујната.

Домашен чипс од лушпа

Лушпата од јаболко може да стане здрава алтернатива. Лушпата едноставно распоредете ја на хартија за печење, додадете малку цимет по желба кафеав шеќер или мед, па испечете ја во рерна на ниска температура (околу 120 степени Целзиусови) додека не стане крцкава.

Чај од лушпа од јаболко

Лушпата може да послужи како база за здрав чај. Сварете ги лушпите во вода 10 до 15 минути. Додадете стапче цимет или парче ѓумбир и ќе добиете топол напиток којшто ќе ве згрее.

Арома за сируп или компот

Лушпата може да послужи и како природна арома во разни напитоци. Кога правите сируп или компот, едноставно додадете ја лушпата заедно со останатите состојки. Таа ќе испушти мирис, слаткост и природна боја, а по варењето едноставно извадете ги лушпите и фрлете ги.

Додаток во смути

Ако имате блендер, ставете ги лушпите од јаболко во смути затоа што тоа е доличен начин да се зголеми неговата хранлива вредност. Лушпата одлично се вклопува со останатите состојки како банана, спанаќ, овес или јогурт.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik