Научниците жестоко дебатираат дали нѐ посети „вонземски брод“

Научникот од прочуениот Универзитет Харвард, Абрахам „Ави“ Лоуб (Леб), зборувајќи во интервју за британската телевизија Sky News во петокот во однос на меѓуѕвездениот објект 3I/ATLAS, повика на подготвеност за настан од типот „црн лебед“.

Таинствениот објект за кој овој контроверзен научник тврди дека може да биде вонземски боен брод, во петокот стигна до својата најблиска точка до Земјата. Објектот, познат како 3i/ATLAS, помина со брзина од 130.000 милји на час, на растојание од 170 милиони милји, приближно двојно подалеку од Сонцето.

Меѓуѕвездениот објект 3I/ATLAS беше забележан на 1-ви јули. Научниците подоцна утврдија дека е комета од друг сончев систем. Неговата кома (облакот од гас и космичка прашина што го опкружува јадрото) е со дијаметар од приближно 24 километри. Компјутерски модел ја процени нејзината возраст на повеќе од седум ипол милијарди години – три милијарди години постара од Сонцето и претставува космички фосил од формирањето на непозната ѕвезда во галаксијата. Можеби е најстарата комета некогаш забележана.

Иако постои речиси консензус меѓу астрономите дека објектот е комета надвор од нашиот Сончев систем, астрофизичарот од Универзитетот Харвард предизвика жестока дебата предупредувајќи дека не може да исклучи дека вонземјани нè посетуваат.

Во август, Лоуб објави дека 3I/ATLAS емитува своја светлина, слична на сјајот на фаровите на автомобилите, но изворот на светлината не е идентификуван. Тој посочи дека 3I/ATLAS може да биде вештачки објект со моќен извор на енергија способен да генерира светлина видлива од милиони километри. Еден месец подоцна, научникот забележа дека 3I/ATLAS претрпел „аномална еволуција“, почнувајќи да ја менува бојата.

Професорот Ави Лоуб за Sky News изјави дека човештвото треба да биде во состојба на голема готовност за она што може да биде „настан на црн лебед“ – нешто што е многу малку веројатно, но има големи последици и можеби било предвидено и предвидливо.

„Вонземската технологија е потенцијална закана затоа што кога одите на состанок на слепо со меѓуѕвездени размери, никогаш не знаете дали имате пријателски посетител како ваш партнер за состанување или сериски убиец“, рече тој.

„Кога има импликации за општеството, мора да разгледаме дури и најневеројатен настан и да собереме што е можно повеќе податоци за да нè убедат во спротивното“, додаде Лоуб.

Професорот вели и дека снимките од објектот покажуваат дека има необична опашка што би можела да потекнува од погонски систем, никелот во неговиот гасен облак би можел да биде доказ за рударење на метал на неговата површина, а неговата траекторија, усогласена со орбитите на планетите во нашиот Сончев систем, е премногу малку веројатно да биде случајна.

Но, објектот брзо се движеше низ Сончевиот систем, минувајќи покрај Марс на почетокот на октомври, исчезнувајќи накратко зад Сонцето, а откако се приближи до орбитата на Земјата, прелета покрај Јупитер пред повторно да исчезне од видокругот на земните инструменти.

Вселенските агенции на САД и Европа имаат насочено камери од десетина вселенски летала на објектот и велат дека нема сомнение дека неговото потекло е сосема природно.

Амит Кшатрија, од американската вселенска агенција NASA е уверен дека „Овој објект е комета. Изгледа и се однесува како комета. Сите докази укажуваат дека е комета“.

Професорот Крис Линтот, астроном од Универзитетот во Оксфорд, изјави за Sky News дека нема ништо злокобно во врска со објектот.

„Тоа е само бесмислица. Тоа е како да кажеме дека треба да ја разгледаме можноста дека Месечината е направена од сирење“. Можете да ја разгледате таа можност ако сакате, но моето прво прашање е зошто би помислиле така?“, изјави Линтот.

Според него, промената на бојата и осветленоста на кометата може да се објасни со Сонцето што ги загрева џебовите од мраз и различните материјали што ги собрала на своето епско патување низ ѕвездите.

„Нема ништо што ова нешто би го направило она што не сме го виделе на друго место“, рече тој.

извор:нетпрес

фото:Freepik