Натпреварувачка се сруши на сцената – чевлите ѝ летнаа, па заврши боса на подиумот

Новиот круг од емисијата „Ѕвездите на Гранд“ се емитуваше во саботата, а за една натпреварувачка сè уште се зборува.
Имено, Сандра Јанковиќ заврши во баражот, а кога го слушна своето име за поминување, доживеа необична несреќа.
Кога дозна дека ќе продолжи понатаму, буквално се струполи на сцената од возбуда.
Додека скокаше, чевлите на натпреварувачката ѝ летнаа и таа заврши боса на подиумот.
– Жива ли си? Дај ми ја раката, дали ти е добар ‘рбетот – праша Воја Неделковиќ.
– Јас сум Сандра Јанковиќ, имам 18 години и доаѓам од Чачак. Ви благодарам многу на сите, ќе се потрудам да го оправдам ова – рече таа.
Foto: Printscreen/youtube/ Zvezde Granda