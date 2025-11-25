Натпреварувачка се сруши на сцената – чевлите ѝ летнаа, па заврши боса на подиумот

Новиот круг од емисијата „Ѕвездите на Гранд“ се емитуваше во саботата, а за една натпреварувачка сè уште се зборува.

Имено, Сандра Јанковиќ заврши во баражот, а кога го слушна своето име за поминување, доживеа необична несреќа.

Кога дозна дека ќе продолжи понатаму, буквално се струполи на сцената од возбуда.

Додека скокаше, чевлите на натпреварувачката ѝ летнаа и таа заврши боса на подиумот.

– Жива ли си? Дај ми ја раката, дали ти е добар ‘рбетот – праша Воја Неделковиќ.

– Јас сум Сандра Јанковиќ, имам 18 години и доаѓам од Чачак. Ви благодарам многу на сите, ќе се потрудам да го оправдам ова – рече таа.

Foto: Printscreen/youtube/ Zvezde Granda