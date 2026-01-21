Наташа Беквалац ги спакува куферите: Пејачката се огласи од оваа егзотичната дестинација

Пејачката Наташа Беквалац ја напушти Србија и замина на Тајланд со својата ќерка Катја, сестрата Кристина и внукот.

Таа го документираше своето патување преку фотографии на кои се гледаат сместувањето и плажите на оваа егзотична локација.

Наташа дефинитивно ужива во својот одмор, а тоа го потврдуваат фотографиите што Кристина ги објави на Инстаграм.

Според објавите, Наташа си игра на плажа со децата, а Кристина потоа покажа дека го посетиле и аквариумот.

Малку подоцна, тие заминале да ги посетат и слоновите.

– Време е да се поврземе со семејството и животните – напиша Кристина во описот.

