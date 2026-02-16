Направете неодоливи чоколадни колачиња полнети со кокос

Доколку сте љубител на комбинацијата од чоколадо и кокос, овие вкусни домашни колачиња сигурно ќе ве воодушеват. Мекиот чоколаден пандишпан, богатиот фил од кокос и чоколадната обвивка ги прават совршена закуска со кафе или чај.

Подготовката не е комплицирана, а резултатот се колачиња со вкус на популарните чоколадни плочки Баунти – само во домашна, уште повкусна верзија.

Состојки:

130 г путер

1 јајце

1 чаша шеќер во прав

3 лажици какао

1 кесичка ванилин шеќер

2 лажички прашок за пециво

2 чаши + 8 лажици обично брашно

Состојки за филот од кокос:

Белки

Кокосово брашно

Шеќер во прав

Подготовка:

Во сад измешајте го јајцето со шеќерот во прав додека не добиете пенаста смеса. Додадете го омекнатиот путер, какаото, ванилиниот шеќер и прашокот за пециво, а потоа постепено додадете го брашното. Замесете мазно тесто.

За филот од кокос, измешајте ги белките со кокосот и шеќерот во прав и мешајте кратко додека состојките не се соединат.

Земете мали количини од чоколадното тесто, обликувајте со рацете, наполнете ги со смесата од кокос и внимателно развлечете ги во цилиндрична или тркалезна форма. Ставете ги колачињата на плех обложен со хартија за печење и печете ги во претходно загреана рерна на 180 степени околу 25 до 30 минути.

Во мало тенџере загрејте го млекото и шеќерот, мешајќи додека шеќерот целосно не се раствори, а потоа оставете го сирупот да се олади. Прелијте го сирупот врз печените и изладени колачиња за да останат влажни. Конечно, растопете го чоколадото и потопете го секое колаче до половина, а потоа оставете го чоколадото да се стегне. Уживајте!

фото:Freepik

извор:попара.мк