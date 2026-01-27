Намирници што ја уништуваат вашата кожа

Често се прејадуваме или пиеме затоа што сме лошо расположени и под стрес, што влијае не само на бројките на вагата, туку и на целокупната состојба на нашата кожа.

Дерматолозите ширум светот ве советуваат внимателно да го следите вашиот животен стил, спиење и исхрана. А следните намирници треба или целосно да се исклучат од вашата исхрана или да се намалат на минимум.

Ова се најголемите крадци на убавина

Алкохол

Го зголемува нивото на шеќер во крвта, како и количината на отпад и токсини во телото, кои исто така излегуваат низ порите на лицето со себум и пот. Прекумерното консумирање алкохол предизвикува дехидратација, што предизвикува сувост, брчки и иритација.

Алкохолот, исто така, го поттикнува отстранувањето на витаминот А од телото, кој е одговорен за обновување на клетките на кожата, што го зголемува ризикот од болести како што се акни, розацеа, егзема и псоријаза.

Шеќер

Прекумерното консумирање шеќер може да доведе до раздразливост, дигестивни нарушувања, чувство на постојан замор и други здравствени нарушувања. Прекумерното консумирање слатки ќе има лош ефект врз кожата на лицето. Ако имате мозолчиња, првото нешто што треба да направите е да ги елиминирате слатките од вашата исхрана.

Сол

Прекумерното консумирање солена и зачинета храна негативно влијае на општата состојба на кожата, особено на кожата околу очите. Факт е дека по консумирањето, вишокот течности почнува да се акумулира во телото, што создава отоци и подочници.

Кафе

Акните од кафе може да се појават кај секого, без оглед на типот на кожа. Прекумерното внесување кофеин го стимулира лачењето на кортизол, хормонот на стрес, кој, меѓу другото, влијае на зголеменото појавување на акни и мозолчиња. Кафето, исто така, ја намалува апсорпцијата на витамини и минерали. И најважно, кафето предизвикува предвремено стареење на кожата со намалување на производството на колаген.

Брза храна

Брзата храна има тенденција да биде побогата со рафинирани јаглехидрати, што значи дека е богата со шеќер и има многу мала хранлива вредност. Рафинираните (едноставни) јаглехидрати предизвикуваат скок на нивото на шеќер во крвта и инсулин, што доведува до воспаление и зголемено производство на себум, што ги затнува порите и предизвикува акни.

Сувомеснати производи

Правилно зготвеното и посно месо е одличен извор на протеини и други хранливи материи кои се од витално значење за нашето здравје. Но, прекумерната консумација на сушени месни производи и месни производи може да доведе до зголемување на концентрацијата на токсични производи од метаболизмот на азот во крвта, што може да предизвика значително оштетување на телесните ткива, па дури и да предизвика голем број болести – на пример, гихт.

извор:попара.мк

фото:Freepik