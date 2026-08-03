Највкусниот домашен кечап: Рецепт без конзерванси и адитиви

Ако имате повеќе домати отколку што можете да изедете ова лето, сега е време да користите некои од нив за да направите домашен кечап.

Кога се прави од висококвалитетни, зрели домати, добивате вкусен, миризлив и густ сос кој може да трае со месеци.

За разлика од индустриските верзии, дома вие избирате што ќе ставите во него. Нема потреба од вештачки ароми или бои, а можете да ја прилагодите количината на сол, шеќер и зачини по ваш вкус.

Состојки:

5 килограми зрели домати

500 грама кромид

2-3 чешниња лук

2 големи јаболка

2 лажици шеќер

2 лажици сол

100 мл оцет

1 лажичка мелен црн пипер

1 лажичка слатка мелена пиперка

малку чили, ако сакате лута верзија

1 лажичка сенф, по желба

неколку ловорови листови

Подготовка:

Измијте ги доматите, отстранете ги стеблата и исечете ги на поголеми парчиња. Исчистете го кромидот и лукот, додека ги лупите и сечкате јаболката.

Ставете сè во голем сад и ставете го на шпорет. Гответе на средна температура додека состојките не омекнат. Нема потреба да додавате вода, бидејќи доматите ќе ослободат доволно течност за време на термичката обработка.

Повремено мешајте ја содржината на тенџерето, особено кон крајот на готвењето, за да не почне да се лепи за дното.

Кога доматите, кромидот и јаболката целосно ќе омекнат, тргнете го тенџерето од оган и оставете ја содржината накратко да се олади. Потоа изблендирајте или процедете ја смесата.

За целосно мазен кечап, најдобро е потоа да го процедите низ ситно цедалка. Ова ќе ги отстрани семките и преостанатата кора.

Вратете ја добиената смеса во тенџерето, потоа додадете сол, шеќер, оцет, бибер, слатка пиперка и ловоров лист. Ако сакате поизразен вкус, можете да додадете и малку сенф или чили.

Сега доаѓа делот што бара најмногу трпение. Кечапот треба да се готви полека додека не се намали вишокот течност. Колку подолго крчка на ниска температура, толку погуст, покремаст и поконцентриран ќе биде вкусот.

Повремено мешајте го за време на готвењето за да се свари рамномерно.

Пред да завршите со готвењето, подгответе чисти и стерилизирани стаклени тегли или шишиња.

Внимателно истурете ја топлата смеса во претходно загреаниот сад, но не го полнете до самиот врв. Веднаш затворете со соодветни чисти капаци.

За подолго складирање, можете да примените и дополнителна пастеризација. После тоа, оставете ги наполнетите тегли полека да се оладат, а потоа чувајте ги на темно и ладно место.

Можете да го користите овој вид кечап со речиси сè што би послужиле со купен кечап. Одлично оди со помфрит, бургери, пржено и печено месо, сендвичи, пица и тестенини.

Предноста на домашната верзија е што можете да го прилагодите вкусот по ваш вкус. За поблаг кечап, едноставно прескокнете го чилито. Ако претпочитате луто, додадете лути пиперки или малку повеќе бибер.

Откако ќе пробате кечап направен од зрели домашни домати, многу е можно индустриската верзија да ви биде многу помалку интересна во иднина.

извор:попара.мк

фото:Freepik