Најпознатата кучка во Македонија денес слави роденден: Прв и тоа јавно, секако и го честиташе оној што со неа живее (ВИДЕО)

Кога ќе се спомне зборот кучка, веднаш на ум ви паѓаат две асоцијации. Онаа, полошата, како во песната на „Куку леле“: „И ноќва ти ќе останеш, кучка неверна“! Кучка, како синоним за опасна, лоша, злобна, расипана, подла, неверна жена…!

Втората асоцијација е онаа вистинската – за женски род од куче, од пес! Ама бидејќи „песица“ не може да биде, кучка е многу посоодветно.

Кога сме кј кучките, и кај едниве и другиве, нив ги има од сосема анонимни, до помалку познати или повеќе познати, до најпознати… Ведети! И тие таквите најчесто никогаш не се сами! Ниту оние првите, кои совршено знаат и умеат каде да и како баеги добро да се „ухлебат“, ниту оние вторите зашто се толку неодоливи што секогаш ќе се најде некој кој ќе ги посака карај себе, како куќни миленици!

А токму една од нив, понеделнички, славеше роденден. На „прочуениот Бранков 15-ти септември“ после кој како што и самиот му вети, „народот го зеде во свои раце“!

А оваа денешната роденденка или ако сакате, најпознатата кучка во Македонија на 15 септември слави. Три години откако е дојдена на овој свет. Можеби не е расна, можеби не е од од познат сој, понекогаш има брливи навики, не оди на натпревари, не освојува награди, нема педигре, а сепак е славна, позната, најпозната… Македонска кучка иако има турско име! Дојранчанка по потекло, скопјанка „у покушај“, тотално инверзно од оној со кој живее, кој е пак скопјанец родум, со дојранска адреса на живеење во последно време.

Токму тој прв и тоа јавно и го честиташе роденденот. Преку социјалните мрежи! Веднаш штом се разбуди покрај неа во постелата на која таа се беше испружила, слдуваше песничка. Онаа познатата роденденска: „Happy birthday to you, dear… Ферхунде“!

А таа „мртва ладна“ полна себе дека сега е веќе возрасна кучка, не реагира само мудро молчи и гордо се обѕирнува лево-десно, наоколу!

Дека денес и е денот што го чекаме цела година покажа и човекот што живее со неа – Игор Џамбазов, покажувајќи го гордо нејзиниот кучешки пасош во кој црн- на бело пишува се! Освен едно, кое сите мислат дека мго знаат, а всушност го знаат само малкумина.

Знаете ли всушност колку години наполни Ферхунде, најпознатата кучка во Македонија? Ао не – погледнете подолу, а и провере си и дознајте колку години има и вашиот домашен миленик, вашето куче!

Фото и видео: Фејсбук/Amy’s Ideas Español/Инстаграм/igordzambazov