Најголеми грешки при маринирање месо: Трикови за скарата да ви биде уште повкусна

Добрaтa скара не се прави само кога месото ќе се стави на скарата, сè започнува многу порано, за време на подготовката. Иако често се смета дека само квалитетот на месото е одлучувачки, вистинскиот трик за сочен и вкусен залак се крие во маринадата.

Маринирањето не е напорно, но бара малку внимание и основно знаење. Комбинацијата од масла, зачини и киселини може целосно да го промени вкусот на месото, но само кога се користи правилно.

Влажно месо

Грешка што ја прават многу луѓе е да го стават месото во маринадата додека е сè уште влажно.

Иако изгледа безопасно, може да го расипе крајниот резултат. Пред маринирањето, месото треба добро да се избрише со хартиена крпа. Кога површината е сува, маринадата подобро се апсорбира и рамномерно се распределува, додека на влажно месо лесно се лизга и се разредува.

Време на маринирање

Важно е и времето што месото го поминува во маринадата. Најдобро е да отстои неколку часа, идеално преку ноќ или дури и до два дена во фрижидер, за да навлезат зачините подлабоко.

Ако брзате, неколку часа може да бидат доволни, но тогаш е подобро месото да не е ладно од фрижидерот.

Видот на месо

Исто така е важно маринадата да се прилагоди на видот на месото.

Говедското месо толерира посилни вкусови како лук, вино и рузмарин, свинското месо сака сенф, пиво и поблаги зачини, пилешкото сака цитрусни ноти, мед и билки, додека рибата бара пократко маринирање и полесни ароми.

На крајот на краиштата, правилото е едноставно, маринадата треба да го истакне природниот вкус на месото, а не целосно да го покрие.

фото:freepik

извор:курир.мк