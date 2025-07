На вработените им падна вилицата: Мајкл Џордан оставил шокантен бакшиш во Грција

Џордан прво уживаше во Јадранското Море, ги искуси Хрватска и Црна Гора, а своето патување го заврши во Грција.

Во Грција, Џордан го промовираше својот бренд со неколку ѕвезди од НБА, како што се Лука Дончиќ и Зајон Вилијамсон, а за време на престојот во оваа земја ја покажа и својата дарежливост.

Имено, за време на едно излегување во ресторан во Атина, Џордан им дал огромна сума пари на сите вработени поради готвачот кој подготвил очигледно одлична вечера.

👀🇬🇷 Michael Jordan hosted an exclusive Jordan Brand dinner in Athens, Greece, with many celebrities invited, including Luka Dončić and Rui Hachimura.

( 📸 Via Greek Boys ) pic.twitter.com/3CtGKKrVgC

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 13, 2025