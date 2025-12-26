На Швајнштајгер му нудат милион ипол евра да открие детали од разводот со Ана Ивановиќ

Поранешниот капитен на германската репрезентација, и, најважно, поранешен сопруг на Ана Ивановиќ, се вели дека е на листата на желби за „најинтимната сезона досега“, а сумата за која се зборува е неверојатна – еден и пол милион евра!

Зошто Опра го сака Басти: „Повеќе од спортско интервју“?

Опра наводно подготвува посебна сезона фокусирана на моќни животни и емотивни приказни. Според извори блиски до продукцијата, Бастијан Швајнштајгер (Басти) има приказна што е „повеќе од спортско интервју – тој добива филм“.

Нејзиниот тим со недели се обидува да се пробие до тимот на Швајнштајгер.

„Таа го повикала преку агенти и ПР менаџери најмалку двапати. Таа е фасцинирана од неговиот смирен карактер, но и од неговите животни избори. Верува дека со Басти добива приказна за подеми и падови, семејство и адаптација“, вели извор запознаен со преговорите.

Како идеален гостин за темата за спортистите кои градат нов идентитет, Опра е особено заинтересирана за тоа како Швајни го избалансирал освојувањето на Светското првенство, напуштањето на Баерн, преселбата во Манчестер Јунајтед, преселбата и, секако, емотивниот дел: изневерувањето во бракот и официјалното разведување од Ана Ивановиќ.

Ана Ивановиќ не сака сензационализам

Веста за повикот на Опра брзо стигнала до Ана Ивановиќ, чиј телефон, според нејзиното семејство, „експлодирал“ од повикот.

Иако, по официјалниот развод, двајцата се фокусирани на нови фази од животот, нивната љубовна приказна остана една од најследените во светот на спортот – од гламурозната свадба во Венеција во 2016 година до тивките шпекулации на таблоидите.

„Ана никогаш не го сакала сензационализмот, особено не американскиот тип на медиумски притисок. Таа живее тивко, мирно, посветена е на своето семејство. Но, таа разбира дека е дел од приказна што го интересира целиот свет. Таа само се надева дека Опра нема да инсистира на деталите од нивниот брак“, вели извор од семејството на пејачката.

Иако многу детали од нивниот брак остануваат мистерија за јавноста, токму ова Опра го гледа како „злато“ за шоуто. Ако Бастијан ја прифати поканата и седне на столчето на Опра, светот повторно ќе зборува за него и Ана.

фото:Instagram printscreen/ anaivanovic