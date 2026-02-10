На поранешната Гранд ѕвезда неодамна и го запалија автомобилот, а сега и куќата

Пред неколку дена, пејачката Марина Радосављевиќ објави видео од пожарот на својот Инстаграм профил, а сега откри дека токму нејзината куќа горела.

Радосављевиќ објасни дека тоа е нејзин имот и дека пожарот ја зафатил зградата. Таа вели дека немало дефект, туку дека некој намерно го запалил.

– Пожарот го подметнало неидентификувано лице. Тоа е семеен имот, мој – кратко рече пејачката и ја откри својата состојба по драмата што ја доживеа:

– Ви благодарам за вашето прашање, како е можно, добро сме – изјави таа за Гранд.

Да потсетиме, во септември 2025 година, пејачката и поранешна учесничка на „Ѕвезде Гранда“ Марина Радосављевиќ објави на Инстаграм дека нејзиниот автомобил и помошна зграда во дворот на семејната куќа биле запалени.

– Во оваа ноќ зад нас, мојот автомобил, автомобилот на мајка ми и предмет во дворот на семејната куќа беа запалени. Штетата е огромна, но најголемата траума е што се чувствувам небезбедно во сопствениот дом. Оваа тиранија трае речиси 4 години – напиша таа со видеото и додаде:

– Очекувам брза реакција од полицијата и институциите. Се обраќам до јавноста затоа што верувам дека никој не треба да биде препуштен на самоволието на насилниците. Она што го трпиме со години се континуирани форми на обид за убиство.

