На „Евровизија“ во мај во Виена ќе има 35 учесници – пет држави бојкотираат поради Израел

Претставници на јавните радиодифузери од 35 земји ќе се натпреваруваат на „Песна на Евровизија“ во Виена, Австрија, следниот мај, откако пет држави објавија дека ќе го бојкотираат натпреварот поради учеството на Израел, објави денеска Европскиот радиодифузен сојуз (ЕБУ), организатор на натпреварот.

Имено, националните радиодифузери од Холандија, Исланд, Ирска, Словенија и Шпанија објавија дека ќе го бојкотираат музичкиот натпревар. Одлуката на ирската „РТВ Ајрланд“ е значајна бидејќи Ирска е еден од најдоследните и најистакнатите учесници и го држи рекордот за најмногу победи, заедно со Шведска. Бојкотот пред 70-годишнината од „Евровизискиот натпревар“ е една од најголемите кризи за натпреварот, меѓу другото, и бидејќи социјалните мрежи привлекуваат добар дел од неговите телевизиски гледачи.

Оваа година учествуваа 37 земји, а победи австриската пејачка Џеј-Џеј.

ЕБУ неодамна му дозволи на Израел да се натпреварува и покрај протестите поради војната со палестински Хамас во Газа и обвинувањата дека Израелците манипулирале со гласањето во корист на своите конкуренти на Евровизискиот натпревар.

