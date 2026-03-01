Mусака која ќе ја подготвувате дури и кога ќе престанете да постите

Ручекот од компири е заситен и пријатен за стомак, а оваа посна верзија за мусака е полн погодок.

Состојки:

500 грама компири;

2 моркови;

2 главици кромид;

100 грама ориз;

400 милилитри вода;

суви зачини;

100 милилитри масло.

Подготовка:

Компирот исечете го на кругови.

Морковот и кромидот исто така на кругови.

Во огноотпорен сад на дното ставете компир и кромид, потоа морков, па ориз којшто претходно сте го измиле.

Прелијте ги со масло и додадете уште малку од сувите зачини.

Печете во рерна околу 30 минути на 200 степени Целзиусови.

Пријатно јадење!

фото: You tube printscreen/Dacinaa Kuhinja