„Мрш бре“ – Марија Шерифовиќ ѝ се развика на девојка пред сите (видео)

Викендов во Кавадарци се случи новото издание на фестивалот „Тиквешки гроздобер“, на кој меѓу изведувачите беше и Марија Шерифовиќ. Пејачката создаде одлична атмосфера како и обично, пееше со голема емоција, а во еден момент, придружувана од својот тим за безбедност, слезе меѓу присутните за да ги поздрави фановите, а потоа се случи неочекувана ситуација.

На социјалната мрежа TikTok се појави видео од пејачката Марија Шерифовиќ, кое изненади многумина.

Едно девојче побара од Марија микрофон за да пее, но пејачката беше видливо вознемирена, што ја натера да реагира брзо.

Таа накратко престана да пее и луто рече: „Мрш бре“, додека јасно видливо се гледаше на нејзиното лице запрепастеност.



Луѓето веднаш почнаа да коментираат за оваа сцена. Додека некои напишаа дека нејзината реакција е несоодветна, други застанаа на страната на пејачката, истакнувајќи дека таа не требало да го предаде микрофонот уште на почетокот.

„Дали таа тоа ли го кажа, Мрш бре?“, Така им се обраќаш на твоите фанови… Убаво“, „Па, не треба. Сите треба да плукаат по нејзиниот микрофон, има мало дете дома. Имајте малку разбирање“.

Фото: printscreen/TikTok