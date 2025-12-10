„Можеш да умреш од ова“- Северина позираше со синџири и високи потпетици во тоалетот

Пејачката Северина Вучковиќ предизвика возбуда со својот нов стајлинг.

Северина позираше во тоалетот, а нејзиниот стил малкумина ги остави рамнодушни. Имено, таа носеше краток фустан направен од синџири, како и високи потпетици.

„Не е тоалетот виновен“, напиша таа во описот на фотографиите, предизвикувајќи лавина од коментари.

„Жив оган“, „Божествено“, „Прекрасно“, „О, драги мои, што е ова?“, „Најубавата жена на сите времиња“, „Оваа глетка ми го затемни умот“, „Можеш да умреш од ова“, се само дел од коментарите на фотографиите на Северина.

фото: printscreen/instgaram