Мирко Шијан страсно ја „зграпчи“ својата сопруга: Жешки кадри покрај морето на зајдисонце

Наследникот на пејачката Гоца Божиновска, Мирко Шијан, на Инстаграм сподели жешка фотографија со сопругата Бојана Родиќ.

Мирко Шијан заедно со сопругата Бојана Родиќ и синовите моментално ужива на море во Грција.

Синот на Гоца Божиновска сега објави фотографија со Бојана, што предизвика лавина од реакции.

Имено, на гореспоменатата фотографија се гледа како двајцата разменуваат нежности на зајдисонце. Бојана и Мирко цврсто се прегрнаа и романтично ги допреа носевите.

Она што сите го коментираа е дека Родич е со извајано тело, а нејзиниот задник е во преден план на објавата.

Да ве потсетиме дека Бојана Родиќ и Мирко Шијан го прославија четвртиот роденден на нивниот син Зоран на плажа пред неколку дена.

Foto: Instagram printscreen/miresijan