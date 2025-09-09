Мина Наумовиќ и Огњен Амиџиќ го очекуваат своето второ дете: Водителката е во шестиот месец од бременоста

Едно од најпрепознатливите лица на Балканот, водителот Огњен Амиџиќ и неговата сопруга Мина, наскоро ќе имаат уште еден член во своето семејство.

Како што откриваат изворите, Мина е бремена шестиот месец, а среќните родители со нетрпение го очекуваат доаѓањето на нивното второ бебе.

Минатата година двојката го доби синот Перун, кој донесе огромна радост во нивниот дом и стана центар на нивниот свет.

Според медиумските извештаи, Мина е веќе шест месеци бремена, но двојката одлучила да ја чува оваа вест во тајност до сега, пренесува Пинк.

Foto: print Screen/Instagram/callmenaumi