Мина Костиќ се сретна лично со своето момче по шест месеци врска – Каспер пристигна во Србија

Пејачката Мина Костиќ го запозна своето момче Каспер во живо по шест месеци врска. Мина предизвика возбуда кога откри дека е во врска со бизнисмен кој се претстави како Каспер, иако никогаш не се запознале лично. Нивната романса, обвиткана во мистерија, беше потврдена кога Каспер се појави во живо во „Амиџи шоу“ и го откри својот идентитет.

Судејќи според сликата што Мина ја објави на Инстаграм, Каспер пристигна во Србија.

Мина на социјалните мрежи ги сподели моментите од првата средба на двојката, која е во врска повеќе од 6 месеци.

– Нашата врска е сосема вистинска, без никаква причина за сомнеж. Ја видов Мина во живо и нашата врска е вистинска. Нема лаги во оваа приказна – изјави Каспер во „Шоуто на Амиџи“.

Мина откри дека планира и да се омажи за Каспер.

– Не е само заљубеност, го сакам. Сега имам 50 години, зрело е. Не верував, кога се откажав, тој се појави. Едвај чекав да дојде. Разговараме и се гледаме секој ден, очекувам најдобро. Има позитивна трема – рекла пејачката, која го покажала лицето без ни трошка шминка поради трансформација од познат шминкер.

