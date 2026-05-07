 Мина Костиќ наскоро ќе стане Мина Ќурувија – Каспер одлучи да и го промени презимето

Момчето на пејачката Мина Костиќ, Мане Ќурувија Каспер, повторно е во центарот на вниманието откако јавно ѝ честиташе за роденденот и ги откри своите планови. Пејачката Мина Костиќ неодамна го прослави својот роденден, а тоа посебно го израдува еден маж.

Момчето на пејачката, Мане Ќурувија, попознат во јавноста како Каспер, јавно ѝ го честиташе роденденот со емотивна порака и фотографија што ги трогна нејзините следбеници на социјалните мрежи.

Имено, иако моментално е во Америка, далеку од Мина која е во Србија, Каспер не пропушти да го прослави нејзиниот посебен ден.

Тој ја сподели нејзината фотографија на својата Инстаграм приказна со песната „Thank You for Love“ од Шабан Шаулиќ, а пораката што му го привлече вниманието беше: „Следниот роденден, ако даде Бог, ќе го славиме под истото презиме и еден до друг “

Со овие зборови, тој јасно стави до знаење колку многу му е грижа за пејачката и наговести сериозни планови за иднината на нивната врска.

За потсетување, Мина Костиќ е родена на 5 јуни 1975 година, што значи дека денес полни 51 година. Таа сè уште важи за една од најатрактивните пејачки на српската сцена, а нејзината енергија и изглед често се предмет на коментари на социјалните мрежи.

Foto: Printscreen/Instagram/casper4casper