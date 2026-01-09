Милица Тодоровиќ открива како ги минува деновите пред породување

Иако Милица Тодоровиќ изгради завидна музичка кариера, таа не крие колку го сака својот роден град, Крушевац.

Нејзините родители сè уште живеат таму, а пејачката сака повремено да ги споделува своите семејни авантури со своите следбеници.

Овој пат, мајката на Милица, Јасмина, го снимаше својот сопруг Милан додека се забавуваше на снегот со собраните деца.

Таа го сними моментот кога Милан зеде шарена детска санка, легна на стомак и се турна по заледената улица. Тој со ногата се обиде да ја управува санката, додека Јасмина се забавуваше и му се смееше на својот сопруг.

– Евоцира среќно детство, мислев дека ќе ја удри главата од ограда некаде – напиша Милица.

Милица наскоро ќе стане мајка, а поради доаѓањето на бебето, пејачката донесе уште една важна животна одлука.

Имено, според извор близок до пејачката, таа планира што поскоро да купи поголем стан, каде што ќе се пресели со својот наследник.

– Таа заклучила дека поради доаѓањето на бебето, во иднина ќе ѝ треба попростран дом, па затоа почнала да размислува за преселба со текот на времето. Таа веќе бара недвижности, сака да се пресели што е можно поскоро и да се погрижи за тоа навреме. Сепак, таа не сака да направи грешка набрзина, па затоа внимателно ја проценува секоја понуда за да пронајде стан што целосно ѝ одговара – изјавил извор близок до пејачката за Информер.рс

Милица го купила станот во елитната населба Нови Бероград каде што живее во 2020 година по долгогодишно штедење. Како што пишуваа медиумите во тоа време, станот има шеесет квадратни метри и две соби, а многу нејзини колеги живеат во населбата.

фото:Instagram printscreen/milicatodorovicofficial