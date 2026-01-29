Мили им оддржа лекција на натпреварувачите во „Ѕвездите на Гранд“: Композиторот покажа што значи сценско движење (видео)

Пејачот Драган Којиќ Кеба ја насмеа публиката на социјалните мрежи кога на својот профил сподели видео од својот колега од жирито на „Ѕвездите на Гранд“ – Александар Милиќ Мили.

На видеото се гледа Мили,како лежерно танцува со задникот на хитот „Наташа“, а Кеба не ја пропушти можноста да го сними и сподели со сите.

Мили игра со таква леснотија и енергија што би му позавиделе и неговите колеги од жирито Цеца Ражнатовиќ, Дара Бубамара, Ана Бекута и Снежана Ѓуришиќ.

Продуцентот има сериозно чувство за ритам, па затоа често станува и им држи лекција на натпреварувачите, и машки и женски, за тоа што значи сценско движење.

Foto: Instagram/print screen/miligramofficial