„Миланова игра“ камерен концерт што ги спојува традицијата и современото

На 27 март од 20 часот во Македонската филхармонијата ќе се одржи концертот „Миланова игра“, во чест на Милан Завков, врвниот инструменталист и композитор, првенецот на Националниот ансамбл „Танец“ кој почина на 7 февруари во 2023.

„Овој концерт има за цел повторно да го приближи неговото творештво до публиката преку современи музички интерпретации што ги спојуваат традицијата и современиот израз, при што делата ќе бидат изведени со камерен оркестар, специјално оформен за оваа пригода. Програмата ќе опфати избрани вокални и инструментални композиции од опусот на Завков, кои ќе бидат преработени од двајца врвни аранжери, Дамир Имери и Дарко Илиевски“, велат организаторите, „Баги комуникации“.

Завков започнува да свири хармоника од 8-годишна возраст, а веќе на четиринаесет години станува член на оркестарот на тогашниот „Млад Танец“, со кој раководел Ѓорѓи Димчевски. Потоа, неговите младински денови ги поминува свирејќи во Културно-уметничкото друштво „Мирче Ацев“. Во тоа време на Факултетот за музичка уметност во Скопје сè уште не постоеле студии по хармоника и така Завков се определува за неговиот втор инструмент, контрабасот и со успех дипломира на одделот за гудачки инструменти.

„Но, без разлика на видот на дипломата, Завков ја продолжува кариерата на својот прв и единствен избор, хармониката и остварува неверојатно богата изведувачка, но и творечка кариера. Во 1970 година, со популарниот ‘Октет Македонија’ ја снима својата прва плоча. Со познатата група ‘Македонски мерак’ остварува врвни музички интерпретации и значаен опус на композиции и аранжмани за бројни изведувачи“, рекоа од „Танец“.

Има соработувано со многу пејачи, а зад него ќе останат над 150 авторски песни, многу трајни снимки и повеќе дискографски изданија. тој е автор на хитовите „Заиграј со мене”, отпеана од Виолета Томовска, „Камен да беше срцето” и „Свири мајсторе” од Гоце Арнаудов, „Нема друга Македонија” од Војо Стојаноски, „Лична Јовано” и „Лазарополе” од Наум Петрески, „Пат за Стамболград” и „Мораш душо да ме разбереш” од Благица Павловска, како други песни за Атина Апостолова, Пепи Бафтировски, Сузана Спасовска, Ленче Кукиќ, Миле Кузмановски, Зуица Лазова, Милица Кузмановска, Ефто Пупиновски и други.

Фото: Танец