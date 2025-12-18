Милан Станковиќ проговори за шпекулациите дека е геј: „Не ми пречи…“

Поранешната „Гранд“ ѕвезда Милан Станковиќ еднаш се најде во центарот на скандал откако неговите фотографии се појавија на популарна геј апликација.

Преписката прво се појави во јавноста, во која лице кое се претставува како Милан Станковиќ, а потоа наводно бил заинтересиран за интимни односи за вечер.

Исто така, фотографиите на пејачот се видоа во пораките, кои наводно ги испраќал до друг маж.

Ако сексуалната ориентација на Милан се шпекулираше неколкупати, тој зборуваше на оваа тема во една прилика.

– Никогаш не ме мувале мажи, не знам зошто е тоа случај. Не ми пречи кога луѓето ме нарекуваат геј во Србија. Не знам зошто некој би почувствувал потреба да ме нарекува со погрдни зборови поради тоа, сите сме различни – еднаш рече пејачот и додаде:

– Кога се појавив, бев поинаков пејач. Ноќта пред аудицијата, се обоив во русо и сè уште сум во тој стил до ден-денес. Не мислам дека има некој што може да се спореди со мене, па тоа е мојата цел, а секоја голема идеја чини пари – заклучи тогаш Станковиќ.

фото:Instagram printscreen/ milanstankovic / Photo: @goranvpopovski/