Микропластиката е голем проблем: Нема ништо што не можат да го направат кога станува збор за здравјето, но еве како можете да ја намалите вашата изложеност

Во нашиот екосистем постојат супстанции кои можат да имаат реални последици по нашето здравје.

Ако неодамна го гледавте документарецот на Netflix „Детоксикација на пластика“, можеби сте биле загрижени откако дознавте дека ситните пластични честички (наречени микропластики) можат да дејствуваат како ендокрини нарушувачи (хемикалии кои ги нарушуваат хормоните) или да ги пренесат во нашите тела.

Иако истражувањата сè уште се во тек, резултатите досега укажуваат на врска со проблеми со плодноста, метаболизмот и хормоналното здравје. Тие исто така можат да предизвикаат воспаление и да ги иритираат нашите органи.

„Никој сè уште не утврдил јасно причинско-последична врска помеѓу микропластиката и негативните здравствени исходи, но доказите се зголемуваат и мислам дека затоа сега зборуваме за тоа сè повеќе и повеќе“, вели д-р Чарис Чемберс, специјалист по гинекологија и акушерство и главен медицински службеник во Clue, за Vogue. Микропластиките се пронајдени во мајчиното млеко, плацентата, ендометриумот, па дури и јајниците, а тие влегуваат во нашите тела преку храна и пијалоци, вдишување и контакт со кожата, објаснува Чемберс. Таа додава дека е тешко да се изолираат специфични причини бидејќи микропластиката често доаѓа спакувана со други хемикалии што ги нарушуваат хормоните.

Тоа е комплексна област за навигација, а дополнителниот проблем е што микропластиката е речиси невозможно целосно да се избегне бидејќи е насекаде. „Тие се во почвата и водата, па дури и кога купуваме производи за кои производителот тврди дека не ги содржат, тие навистина не можат да контролираат што завршува во вашето тело“, вели Чемберс.

Малите промени можат да направат голема разлика, па затоа еве неколку начини да ја намалите изложеноста на микропластика.

Пијте вода од чешма

Можеби е време да ги преиспитате вашите навики за флаширана вода. Без разлика дали шишето е изложено на топлина или сончева светлина, долго време стои на полица или едноставно е згмечено, пластичните честички можат да се исцедат во водата, а потоа и во телото на лицето што ја пие.

„Водата од чешма е генерално подобар избор“, објаснува д-р Федерика Амати, главен нутриционист во Zoe. „Сепак, квалитетот на водата варира од регион до регион и иако е безбедна од бактериска и вирусна перспектива, може да содржи микропластика, таканаречени „хемикалии за цел живот“ како што се PFAS, хормони и други нечистотии. Но, не паничете, сепак е подобра од повеќето други пијалоци.“

За хидратација во движење, користете шише од не’рѓосувачки челик за повеќекратна употреба, а за дополнителна безбедност, размислете за домашен филтер за вода. „Сите филтри ги отстрануваат токсините до одреден степен“, вели Амати. „Но, оние со обратна осмоза се најдобри бидејќи ги отстрануваат и микропластиката и „хемикалиите за цел живот““.

Заменете ги пластичните садови и прибор за јадење

Честичките од пластичните садови за храна можат да се влеат во вашата храна, да влијаат на вашиот метаболизам, да ги оштетат митохондриите во клетките на дебелото црево, па дури и да го зголемат ризикот од срцева слабост. Црните пластични садови за оброци подготвени за микробранова печка се особено проблематични.

„Тие често се направени од рециклирана електроника, што значи дека се третирани со хемикалии што го забавуваат пламенот“, вели Амати. „Кога ги загреваме, тие соединенија, заедно со микропластиката, можат да завршат во нашата храна.“ Размислете за вашиот кујнски прибор: Ако вашите садови, амбалажа, чаши, прибор или даски за сечење се пластични, обидете се да ги замените со стакло, метал или керамика. А ако користите пластика, избегнувајте да ја загревате.

Размислете повторно за тави со нелеплива површина

Ако користите тави со нелеплива површина (како тефлон), се изложувате на полимерниот PTFE што ги прави да работат.

Иако PTFE воопшто не е микропластика, употребата на метални прибори, абразивни сунѓери и високи температури може да предизвика негово разградување и ослободување на честички во вашата храна. Наместо тоа, изберете не’рѓосувачки челик или керамика. Се препорачува миење на рацете, користење на средна температура и масла со висока точка на чад за да се продолжи векот на траење на облогата.

Носете природни материјали секогаш кога е можно

Проверете ги етикетите на вашата облека. Веројатно ќе најдете полиестер, најлон, еластан, акрил или руно, сите од кои се делумно или целосно пластични. Перењето на нив ослободува микропластика што завршува во водата, а потоа и во синџирот на исхрана. Плус, тие се носат блиску до кожата и може да се вдишат.

Природните материјали како памук, лен, волна, свила или коноп се подобар избор. Ако веќе имате синтетичка облека, перете ја поретко и сушете ја на воздух наместо да ја ставате во машина за сушење алишта.

Проверете ги вашите кесички чај

„Кесичките чај често содржат пластика, па кога се потопуваат во топла вода, дел од неа може да заврши во вашиот пијалок“, вели Амати. Побарајте состојки како полипропилен, полиетилен и најлон. Пирамидалните или мрежестите кеси најверојатно содржат пластика, како и оние што се термички запечатени без шевови или спојници.

Добрата вест е дека постојат алтернативи направени од пченкарен скроб, дрвена пулпа или органски памук. Можете исто така да преминете на чај од течна материја.

Обрнете внимание на вашите производи за лична нега

Без разлика дали станува збор за хидратантна крема или менструални производи, „вреди внимателно да ги испитате состојките на сите производи што ги користите“, вели д-р Чемберс. „Изберете ги оние со најмалку количина пластика, бисфенол А (BPA) и други непотребни адитиви“.

Во вашата нега на кожата, избегнувајте состојки како полиетилен, полипропилен, најлон и акрилни. За менструални производи, размислете за тампони од органски памук или бамбус, бидејќи околу 90 проценти од овие производи содржат пластика. Исто така, повремено можете да користите менструална чаша или влошка без БПА.

Исто така, размислете за преминување на сапуни во цврста форма, шампони и регенератори и изберете производи во стаклени, метални или хартиени садови.

Намалете ја употребата на ултра-преработена храна

Ултра-преработената храна содржи значително повеќе микропластика од интегралната храна бидејќи доаѓа во контакт со пластика за време на производството и пакувањето. „Оваа храна се прави со комбинирање на различни соединенија и хемикалии кои доаѓаат во контакт со пластика, а потоа се преобликуваат преку индустриски процеси“, објаснува Амати. „Тие на крајот се пакуваат во пластика, каде што апсорбираат дополнителна микропластика и хемикалии.“

Интегралната храна е похранлива и доаѓа со помалку пакување, што ја прави подобар избор во целина.

Јадете повеќе влакна

Новите истражувања сугерираат дека зголемувањето на внесот на влакна може да помогне во намалувањето на количината на микропластика во вашето тело. Влакната се врзуваат за честичките во вашите црева и им помагаат да поминат низ вашето тело.

„Влакната помагаат за редовно варење, така што храната (вклучувајќи ја и храната што содржи микропластика) не останува предолго во вашите црева“, вели Амати. „Исто така, ја зајакнува цревната бариера и здравјето на вашиот микробиом.“

Вклучете грав, јаткасти плодови и семки во вашата исхрана.

Усисајте со HEPA филтер

Кога влакната се разградуваат и ослободуваат микропластика, тие завршуваат во вашата домашна прашина или во воздухот што го дишете. Ако имате можност, користете правосмукалка со HEPA филтер. За разлика од обичните правосмукалки, кои ослободуваат дел од честичките назад во воздухот, HEPA филтрите ги заробуваат повеќето од нив.

фото: free pik

Izvor: Popara