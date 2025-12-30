„Ми беше навистина тешко кога забременив“: Прија плачела, но не од среќа

Пејачката Александра Пријовиќ синоќа, во Бар, го одржа својот прв настап по едногодишна пауза.

Паузата од една година дојде откако забремени по втор пат, а сега, речиси четири месеци откако ја роди ќерката, таа продолжува да постигнува успеси.

– Ќе се потрудам публиката да се забавува добро и да ги исполнам нивните очекувања – рече Александра, а на прашањето дали ќе има солзи, таа објасни:

– Да, за да можат повторно да ме објават, за да можат луѓето да ми се смеат (смеа). Тоа се случува. Јас сум емотивна, често плачам на разни работи, но, како што веќе реков… Тоа се емоции што не можам да ги сопрам, не го правам тоа за да може некој да каже дека сум плачела. Тоа се тие прекрасни емоции. Кога ќе видам што сум сонувала кога бев мала, не можам да го избегнам.

Таа планира да издаде нов албум следното лето, а сега за прв пат ѝ кажа на јавноста како се чувствувала кога забременила и зошто била тажна.

– Кога дознав дека сум бремена, што беше две недели откако забременив, тоа некако излезе во весниците следниот ден. Од тој ден, 95 проценти од луѓето заборавија да ми испратат порака. Бев многу тажна. Сфатив дека додека сè се случуваше, сите беа таму, а потоа доживеав… Навистина ми беше тешко. Разговарав со некои мои колеги, кои се постари, поискусни, тоа се случува. Тоа е сè во животот, но… Кога требаше да бидам најсреќна во мојот живот, не бев, но животот продолжува – вели Александра.

