Месец дена по породувањето – Александра Пријовиќ блеска на приватна забава во елегантен црн костум

Александра Пријовиќ беше на приватна забава и, еден месец по породувањето, изгледаше зачудувачки.

Имено, Александра Пријовиќ се породи пред повеќе од еден месец, а многумина коментираат дека таа изгледа беспрекорно по породувањето.

Таа се појави на приватна забава синоќа и воодушеви. Носеше елегантен црн костум со светкави детали и бела кошула. Во еден момент, Александра го отпеа својот мегахит, песната „Све по старом“. Гостите веднаш почнаа да го снимаат и да пеат заедно со неа.

Александра Пријовиќ се породи на 3 септември и на светот донесе ќерка која таа и Филип Живојиновиќ и го дадоа името Арија.

Foto: printscreen/instgaram/prijoviccaleksandra

