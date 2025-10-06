Меланија Трамп лансира луксузни божиќни декорации – цената е висока, но Американците се воодушевени

Меланија Трамп повторно ги освојува насловните страници, и тоа не поради политички скандали, туку поради – Божиќ!

Првата дама на Соединетите Американски Држави претстави нова линија луксузни божиќни украси наречени „Колекцијата 250“ и е подготвена да профитира од празничниот дух.

Оваа колекција не е обична – станува збор за ограничено издание од шест рачно изработени украси, инспирирани од нејзината љубов кон Америка и претстојната 250-годишнина од независноста на Соединетите Американски Држави.

Секој украс доаѓа со гравиран потпис на Меланија Трамп, а најлојалните обожаватели можат дури и да нарачаат дигитален колекционерски предмет (NFT)!

Цените се движат од 75 до 90 долари по украс. Достапно ексклузивно на MelaniaTrump.com USAmemorabilia.com, која е позната по својот префинет вкус и склоност кон луксуз, со овој потег покажува дека, исто како и нејзиниот сопруг Доналд Трамп, знае како сериозно да се занимава со бизнис.

Доналд со години води успешна „Trump store“, каде продава сè, од неговите познати црвени капи, шолји, миризливи свеќи, до облека, детски предмети и чинии за сирење со неговото име. Неодамна дури ги одведе Макрон и Зеленски на обиколка на продавницата за сувенири во Белата куќа, која е полна со производи од брендот MAGA.

Се чини дека Трампови сериозно размислуваат како да ги комбинираат патриотизмот, брендирањето и празничното шопингување – и за тоа нема збор!

