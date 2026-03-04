Меѓународна експанзија на луксузниот електричен VOYAH на Dongfeng – веќе е достапен во Македонија преку ABC Brother

Кинескиот производител на премиум електрични возила VOYAH (премиум модел на познатата марка Донгфенг) вчера официјално започна со тргување на Главниот пазар на Hong Kong Stock Exchange, под ознаката 07489.HK, означувајќи значаен чекор во својата меѓународна експанзија.

Со ова котирање, компанијата отвора ново поглавје во својот развој, позиционирајќи се посилно на глобалниот пазар на електрични возила. Од VOYAH истакнуваат дека излегувањето на берза е резултат на континуираниот раст, технолошките иновации и зголемената доверба од партнерите и корисниците ширум светот.

„Овој успех ја одразува силата на нашата технологија и квалитетот на нашите производи“, наведуваат од компанијата, додавајќи дека ќе продолжат да инвестираат во развој на интелигентна мобилност.

VOYAH најавува дека во следниот период ќе се фокусира на проширување на своето присуство на странските пазари, како и на унапредување на понудата на електрични и хибридни модели.

Излегувањето на берза во Хонг Конг се смета за важен сигнал за амбициите на брендот да стане глобален играч во индустријата за електрични возила.

Електричниот VOYAH Courage е веќе достапен во Македонија преку ABC Brother

Voyah Courage е високо-перформансен електричен SUV што спојува иновација, луксуз и моќ. Опремен со 80 kWh батерија и досег до 440 km со едно полнење, тој нуди сигурност и слобода за подолги патувања без компромис. Создаден за оние кои сакаат повеќе од обично возење, Voyah Courage комбинира смел дизајн со најсовремена технологија. Обезбедува импресивно забрзување, тивко и динамично управување и комфор на високо ниво – совршен избор и за градско возење и за авантури надвор од секојдневието.

НЕСПОРЕДЛИВА МОЌ И ПРЕЦИЗНОСТ

Доживејте извонредно забрзување и врвно динамично управување со Voyah Courage – електричен SUV создаден за оние кои бараат повеќе од секое возење.

Опремен со два електромотори со вкупна моќност од 434 КС и 4WD погон на сите тркала, возилото обезбедува максимална тракција, стабилност и контрола во секоја ситуација. Благодарение на напредната технологија и прецизната шасија, нуди сигурност и целосна контрола во сите услови на патот.

Со импресивна сила, тивка работа и врвна ефикасност, Voyah Courage создава совршен баланс меѓу перформанси и луксуз, претворајќи го секое патување во вистинско возачко искуство.

МАТЕРИЈАЛИ ОД ВРВЕН КВАЛТИТЕТ

Внатрешноста на Voyah Courage е обликувана со внимателно одбрани, висококвалитетни материјали кои оставаат впечаток уште при првиот контакт. Површините со мек допир, елегантните дрвени и метални акценти создаваат чувство на луксуз и префинетост, додека седиштата се обложени со врвна веганска кожа што нуди совршен баланс помеѓу мекост, удобност и долготрајна издржливост.

ДИЗАЈНИРАН СО СИТЕ ПАТНИЦИ НА УМ

Совозачот располага со уникатен лизгачки екран кој може да се помести кон неговата страна, нудејќи персонализирано и интуитивно искуство. Патниците на задните седишта уживаат во исклучителен простор и врвна удобност за нозете.

Возилото е опремено и со напреден систем за препознавање лица, како и со низа интелигентни електронски системи за асистенција кои ја зголемуваат безбедноста и комфорот при возење.