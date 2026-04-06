Медитерански вкусови во вашата кујна, воздушеста фокача

Фокачата е традиционален италијански леб со мека и воздушеста внатрешност и крцкава кора, збогатен со маслиново масло и различни додатоци. Оваа варијанта со маслинки, чери домати и ароматични билки е совршен спој на медитерански вкусови, идеална како прилог или лесен оброк.
Потребни состојки:
500 грама брашно
300 мл млака вода
7 грама сув квасец (или 20 г свеж)
1 лажичка шеќер
1 лажичка сол
4–5 лажици маслиново масло
100 грама маслинки (црни или зелени, без семки)
150 грама шери домати
1 лажичка сув или свеж рузмарин
1 лажичка мајчина душица
морска сол по вкус
Начин на подготовка:
Во мал сад измешајте ја млаката вода со квасецот и шеќерот, па оставете да отстои околу 10 минути додека се активира. Во поголем сад ставете го брашното и солта, па додајте ја активираната смеса со квасецот и 2 лажици маслиново масло. Замесете меко и еластично тесто. Покријте го тестото со крпа и оставете го да нарасне на топло место околу 1 час, или додека не го удвои волуменот. Префрлете го тестото во намрсена тава и со рацете развлечете го во правоаголна форма. Оставете го да одмори уште 20–30 минути. Со прстите направете вдлабнатини по површината на тестото, па наредете ги маслинките и преполовените чери домати. Посипете со рузмарин, мајчина душица и морска сол, а потоа прелијте со преостанатото маслиново масло. Печете во претходно загреана рерна на 200°C околу 20–25 минути, додека не добие златно-кафеава боја.
Фокачата е највкусна кога се служи топла, но одлична е и следниот ден.
