Мартија Станојковиќ за „Бекстејџ“: Никогаш нема да ги заборавам луѓето кои беа до мене кога ми беше најтешко”

Младата кумановка, пејачката Мартија Станојковиќ, деновиве е актуелна поради својот прв музички дует со Роберт Билбилов со кого соработуваше за новата тема насловена „Недоглед“.

А секогаш кога музичките ѕвезди имаат нешто ново да промовираат пред јавноста, тогаш дополнително се застапени во медиумскиот простор.

Па така, Мартија беше гостинка пред камерата на естрадниот ТВ магазин „Бекстејџ“ како дел од рубриката „Заврши ја реченицата заедно со…’

Овој пат, редот беше нејзин, а меѓу неколкте реченици кои ги заврши, се издвои она дека никогаш нема да ги заборави луѓето кои биле до неа, па и тоа дека постојано им зборува на другите е дека е дебела.

Што се’ сподели Мартија во јавност, а не било познато доега, погледнете од видеото во проволжение, а преслушајте ја и новата „Негоглед“.

View this post on Instagram A post shared by 𝚋𝚊𝚌𝚔𝚜𝚝𝚊𝚐𝚎 ⭑ (@backstage_macedonia)

фото:Instagram printscreen/martijastanojkovic/ Backstage