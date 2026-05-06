Марта Савиќ скршена поради смрт во семејството: „Болката и тагата никогаш нема да поминат“

Пејачката и сопруга на Миле Китиќ, Марта Савиќ, сподели емотивна објава на Инстаграм по повод годишнината од смртта на нејзината мајка.

Имено, Марта сподели фотографија од својата мајка со емотивна порака и истакна дека времето не ги лекува нејзините рани и болка за мајка си.

„Мамо. Возљубена, драга, единствена. Еве една година помина без тебе, но болката и тагата не поминуваат и никогаш нема да поминат, невозможно е некогаш да поминат затоа што ми недостига мајка ми. Ми недостига мојата дама, мојата сила, мојот пример, мојата паметна, вредна, убава мајка. Ќе бидам тажна засекогаш без тебе, но ќе те слушам и ќе го прославам мојот роденден за два дена затоа што знам дека би сакала и сакала да бидам среќна и насмеана… Ќе продолжам.. Те сакам засекогаш и засекогаш твојата единствена ќерко“, напиша Савиќ.

View this post on Instagram A post shared by Marta Savic (@marta_savic_official)

фото: Instagram printscreen/marta_savic_official