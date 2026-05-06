Марија Шерифовиќ купува куќа на Бали вредна 215.000 евра

Пејачката Марија Шерифовиќ сè повеќе време поминува на Бали, па затоа одлучи да купи имот на островот.

Марија на Бали пронајде мир, но и одговори на прашањата што ги бараше, а оваа година таму го прослави Велигден со своето семејство и пријателите. Таа е воодушевена од островот, кој го посетила неколку пати во текот на изминатата и оваа година.

Како што самата истакна, Марија Шерифовиќ го одмара своето тело и душа на оваа далечна дестинација, а нејзината душа постојано го бара Бали. Поради овие причини, пејачката одлучи сериозно да размисли за купување имот на овој остров. Последниот престој во Индонезија го искористи за да посети неколку локации за купување куќа на овој остров. Особено ѝ се допадна една од понудените.

– Марија одлучи да си купи куќа на Бали. Недвижностите таму не се скапи, како што мислат многу луѓе. Бидејќи го посетува овој остров неколку пати годишно, бидејќи таму го пронашла својот внатрешен мир, сфатила дека најисплатливо ќе биде да купува недвижнини. Повеќе нема да троши големи суми пари за сместување, а секогаш ќе има каде да оди и целосно да се опушти. Нејзината блиска пријателка Јована, како и нејзината мајка Верица, целосно ја поддржаа во оваа идеја. Тие исто така го сакаат Бали. Еден ден за време на нејзиниот последен престој, Јована и таа се сретнаа со агент за недвижности и посетија неколку дестинации – изјавил извор близок до пејачката за Курир.

Пејачите ги разгледаа постоечките станови, куќи и оние што наскоро ќе бидат завршени. Особено им се допадна една куќа во изградба, која чини 215.000 евра. Целиот комплекс е сè уште во изградба, а вселувањето е планирано за август оваа година. Тие исто така се согласија веднаш да уплатат аконтација за неа.

– Прекрасна е и совршено одговара на нивните потреби. Има 111 квадратни метри простор за живеење, додека земјиштето е распослано на 195 квадратни метри. Станува збор за нов премиум клубски комплекс од вили и станови на Бали. Куќата се наоѓа на локација со најдобар поглед на Улувату. Парцелата е 2,5 хектари. Сè е како во филмовите – рече изворот и додаде:

– Се наоѓа во непосредна близина на океанската карпа, опкружена со шума од манго дрвја, а тука е и познато одморалиште. Плажата е на пет минути од куќата, а во рамките на комплексот има три надворешни базени, ресторани, барови, фитнес сала, спа центар… Ќе имаат и продавници, па дури и хелиодром на располагање. Еден дел е наменет за деца, а детската зона е нешто невидено. Кога го видела, знаела дека ова е направено за нејзиниот син Марио.

Патем, Марија редовно објавува на социјалните мрежи од Бали. Во една прилика, дури и рече дека размислува да не се врати во Србија.

