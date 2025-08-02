Марија Шерифовиќ ја откри вистината за хитот „11“ – еве од каде „извираат“ најемотивните стихови

За многумина, еден обичен број има големо значење во животот на Марија Шерифовиќ, па затоа таа го именува еден од своите најголеми хитови „11“ по него.

Прославената песна беше објавена на 11.11 во 11:11 часот наутро, а многумина долго време се прашуваа каква симболика се крие зад името на песната.

– Тоа е датум што ми се случил многупати, а јас сум родена во ноември. Единаесет е мојот среќен број, и многу убави работи се случија во мојот живот и на некој начин имаа врска со тој број – објасни таа тогаш, и откри на кого е посветена оваа песна:

– Најискрен одговор би бил – за мене. Ја направив за мојата душа, како и за душата на сите оние кои во овој момент плачат музиката повторно да биде она што беше порано – рече Марија пред некое време за „Здраво“.

Шерифовиќ не крие дека хитот е исткаен од емоции, кои и публиката ги препозна.

– Понекогаш сите песни се комбинираат во една. Со некои зборови, цел живот се вклопува и едноставно чувствуваш дека си дел од нешто големо што ќе живее долго по тебе. Уживајте – рече тогаш Шерифовиќ.

фото:Instagram printscreen/serifovic