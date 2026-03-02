Мараја Кери во супермаркет: „Навистина ли ќе платиме за ова? (видео)

Славната Мараја Кери повторно се надмина себеси откако нејзиното видео на TikTok стана вирално. Пејачката се сними себеси како секојдневно пазарува намирници, и слободно може да се каже дека видеото дури и ги налути луѓето.

Нејзината претходна изјава е сè уште добро позната, во која откри дека не знаела дека има месечни сметки или дека некој плаќа за нив, а потоа „се извлекла“ со изјава во која тврдеше дека електричната енергија во Америка е бесплатна.

Иако никој не разбира како е можно пејачката да биде толку неинформирана, таа сега го покажа „следното ниво“ на незнаење.

Just grabbing a few essentials… in less than ideal lighting! pic.twitter.com/wKzpbQUfY3 — Mariah Carey (@MariahCarey) March 25, 2026

Мараја се сними себеси како турка количка меѓу полиците и избира што да купи, но не можеше да ја скрие својата збунетост.

„Навистина ли ќе платиме за ова?“

Познатата пејачка праша во еден момент, не можејќи да ја скрие својата зачуденост.

Исто како и плаќањето за струја, Мараја изгледа мислеше дека купувањето намирници во продавницата не мора да се плаќа. На многу од нејзините следбеници ова им се виде повеќе од чудно, а некои дури и беа бесни.

„Како е можно таа да не ги знае овие работи“, „Изгледа како никогаш да не била во продавница“, „Ова мора да е вештачка интелигенција“, напишаа луѓето во коментарите.

Во меѓувреме, пејачката го избриша клипот од TikTok.

