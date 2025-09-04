Мајката на Александра Пријовиќ со специјална маичка на прославата: Живојиновиќ направија забава за малата Арија

Мајката на Алесандра, Борка, беше многу среќна поради доаѓањето на нејзината внука на свет, а на Инстаграм позираше во маичка која беше специјално изработена за оваа пригода.

Пејачката Александра Пријовиќ ја роди својата ќерка Арија во приватна клиника, а во ресторан, Живојиновиќ организираа свечена прослава.

Мајката на Алесандра, Борка, беше многу среќна поради доаѓањето на нејзината внука на свет, а на Инстаграм позираше во маичка која беше специјално изработена за оваа пригода. Заедно со цртеж од бебе, на маичката пишуваше:

– Се роди Арија.

Инаку, Александра Пријовиќ ја сподели и првата слика од породилното одделение, на која цврсто ја држи раката на својата наследничка.

Foto: Print Screen/Instagram