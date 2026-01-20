Радио Милева подготовките веќе се во тек

Маја Николиќ се мажи: Пејачката ќе го каже судбоносното „да“ по трет пат

Пејачката Маја Николиќ наскоро ќе стапне на „лудиот камен“ по трет пат.  Наводно ќе се мажи во февруари за својот избраник, кој е сопственик на таверна. Познато е дека нивната романса започнала токму на местото каде што пејачката често настапува, а подготовките за свадбата веќе се во тек.

Партнерот на Маја организирал забава за роденденот на неговиот внук, а по тој повод им ја соопштил среќната вест на своите најблиски пријатели.

Извор близок до двојката открива дека тој бил „цел живот ерген“ и никогаш не бил пред олтарот, а дека сега, на 55 години, се решил на овој чекор затоа што „се заљубил во неа “. Засега се чува во тајност дали свадбата ќе биде само општинска или црковна.

– Тој е исклучително добар и забавен човек. Навистина е заљубен во Маја и може да се види дека се прекрасни заедно. Добро се сложуваат. Се познаваат веќе некое време, а таа често пее во неговото кафуле. Тоа е интимно место, со посебна атмосфера, каде што доаѓаат пријатели и луѓе кои сакаат добра музика и пријатно друштво. Дознавме на роденденот на неговиот внук дека се жени – рече извор близок до двојката.

– Цел живот бил ерген, никогаш не бил пред олтар, па сега, на 55 години, решил да го направи тој чекор. Шегата настрана, Маја навистина му одговара како сопруга и затоа решил да се ожени. Ќе видиме дали ќе биде само црковна или општинска церемонија. Сè чуваат во строга тајност, малкумина знаат дека ќе се венчаат во февруари – додал соговорникот.

Денес, идниот сопруг на Маја се занимава исклучиво со приватен бизнис, води мирен живот и е сопственик на угостителски објект.

foto: print screen/Instagram/majanikolic_official

