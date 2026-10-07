Маја Маринковиќ  се кае за естетската интервенција: „Се враќам на фабрички поставки“

И покрај тоа што се соочија со широки јавни критики, парот Маја Маринковиќ и Асмин Дурџиќ останаа заедно и по напуштањето на „Белата куќа“. Гостувајќи во емисијата „Амиџи шоу“, тие отворено зборуваа за својата врска.

Асмин откри дека почнал да ја гледа Маја во сосема поинакво светло во споредба со начинот на кој таа се претставувала за време на „Елита 9“.

„Секогаш сум задоволен од Маја, работите во реалното шоу беа такви какви што беа, но надвор приказната е поинаква. Таа е сосема поинаква личност во шоуто – таму има многу девојки кои сакаат да провоцираат и да прават проблеми“, рече Асмин.

„Мене љубомората ми е посилна страна, сето тоа е шоу… Многу интересно“, рекла Маја.

Потоа, тие одговараа на прашања во рамки на рубриката „Томбола“.

„Колку пари месечно се доволни за нормален живот?“ – гласело прашањето.

„Не сум баш компетентна за тоа, но месечно?! Ако не го сметаме шопингот, можеби 10.000 евра“, рекла Маја.

„Чекај, чекај, што сè влегува во тие 10.000 евра?“ – праша водителот.

„Немам кирија, сметките и сè останато редовно ги плаќам. Можеби сум пресметала според тоа како функционирам месечно во моментов, но еве, за нормален живот, можеби околу две до три илјади евра“, рече Маја.

„Таа секој ден купува и оди во шопинг, а ако не оди, тогаш купува онлајн. Поштарот петпати дневно ни носи пакети и ѕвони на врата“, додаде Асмин.

Потоа, Маја призна дека решила да ги извади силиконските импланти што ги ставила во задникот и дека повеќе нема да става нови.

„Искрено, се покајав за таа интервенција што ја направив. Сметам дека тоа не ми е потребно. Наскоро имам трета интервенција, ќе го извадам тоа и ќе се вратам на фабричките поставки. Ќе го ставам во витрина, за спомен – пробав, видов и не ми се допадна“, рече Маја и додаде:

„Имплантите за гради и за задник се различни. Тоа им одговара на девојки кои се малку покрупни, а јас сум прилично слаба и тоа не се вклопи со мојата конституција“, рекла Маринковиќ.