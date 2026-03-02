Луна и Марко се „заглавени“ во Дубаи, а ќерките очајуваат по мама и тато: „Постојано ме прашуваат само едно“

Луна Ѓогани моментално престојува со партнерот Марко Миљковиќ на Малдивите.

Сепак, поради конфликтот на Блискиот Исток, воздушните летови се суспендирани во поголемиот дел од Обединетите Арапски Емирати, каде што транзитираат за да се вратат во Србија, што дополнително ја вознемири двојката, бидејќи не можат да се вратат дома кај своите блиски.

Како што откри таа за медиумите, секој разговор со нејзините ќерки Лана и Миа е многу емотивен за неа.

– Тие постојано ме прашуваат: „Мамо, кога ќе дојдеш?“, особено помлата, постарата е посвесна, знае дека ќе дојдеме. Помладата е многу приврзана кон мене, секогаш кога ја барам, таа е многу тажна, гледам дека ја викам малку помалку. Постарата ми се јавува и ми вели: „А каде си? Што правиш тука? Покажи ми ова, покажи ми она – рече Луна.

– Сега е на таа возраст кога е љубопитна. А Лана постојано прашува: „Мамо, кога доаѓаш?“ Немам солзи во очите, не сакам да бидам во такво расположение, бидејќи не можам ништо да добијам од тоа, важно ми е да се безбедни и здрави, а за останатото ќе се среди – објасни Џоганиева.

– Јас сум една од оние мајки кои не сакаат да ги остават своите деца, сакам да бидам таму, сè да е под моја контрола, имав грижа на совеста да ги оставам, но знаев и дека ова е добро за мене и за мојот брак, сакав да дојдам на Малдивите многу долго време, а сега не можам да ги оставам – заврши Луна со смеа за Блиц.

фото:Instagram printscreen/luna_djogani